تعليمات من المرور تتعلق بالسفر برا والطقس

مشروع إدارة الهوية الرقمية على طاولة الشورى يعقد مجلس الشورى الإثنين المقبل جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، لمناقشة عدد من الموضوعات... الرياض: دوت الخليج الرياض: دوت الخليج 02 جمادى الأولى 1444 هـ 02 جمادى الأولى 1444 هـ

تأثر مستشفى الحرس بجدة بالأمطار وبيان ينفي توقف تقديم الخدمات للمرضى أكدت الشؤون الصحية للحرس الوطني أنه نتيجة للحالة المطرية بمدينة جدة صباح أمس الخميس، فإنه قد تعرض بعض مرافق مدينة الملك عبدالعزيز... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 01 جمادى الأولى 1444 هـ 01 جمادى الأولى 1444 هـ

الأرصاد: أمطار جدة تسجل أعلى كمية وفقا لمحطات الرصد واستمرت 8 ساعات أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة، حيث... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 01 جمادى الأولى 1444 هـ 01 جمادى الأولى 1444 هـ

إعادة الكهرباء للمتأثرين بالحالة المطرية في الليث والجموم واستمرار الانقطاع على 3484 مشتركا بجدة إشارة للحالة المطرية في منطقة مكة المكرمة، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها أعادت الخدمة الكهربائية لمعظم المشتركين المتأثرين... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 01 جمادى الأولى 1444 هـ 01 جمادى الأولى 1444 هـ

وزارة التعليم تنظم البرامج التقنية في مجال المعلومات والاتصالات وقعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وشركة هواوي مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين.وبموجب الاتفاقية،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 01 جمادى الأولى 1444 هـ 01 جمادى الأولى 1444 هـ

سيول جدة تعيد الذاكرة إلى 2009 و 2015 رفع النظام الآلي المبكر في المركز الوطني للأرصاد درجة عالية من التحذير جراء هطول الأمطار بغزارة على جدة، واستمر تدفق السحب... جدة : يمن لقمان وجدة: نجلاء الحربي جدة : يمن لقمان وجدة: نجلاء الحربي 30 ربيع الثاني 1444 هـ 30 ربيع الثاني 1444 هـ

منخفض جوي على جدة يهدد بالسيول تتأثر مدينة جدة بتغيرات جذرية بالتزامن مع عبور كتلة هوائية باردة لأجواء المنطقة، تعمل على تشكل السحب الرعدية وتساقط الأمطار... جدة: يمن لقمان جدة: يمن لقمان 30 ربيع الثاني 1444 هـ 30 ربيع الثاني 1444 هـ

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