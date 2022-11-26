تعليمات من المرور تتعلق بالسفر برا والطقس

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مشروع إدارة الهوية الرقمية على طاولة الشورى
يعقد مجلس الشورى الإثنين المقبل جلسته العادية الثانية عشرة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، لمناقشة عدد من الموضوعات...
تأثر مستشفى الحرس بجدة بالأمطار وبيان ينفي توقف تقديم الخدمات للمرضى
أكدت الشؤون الصحية للحرس الوطني أنه نتيجة للحالة المطرية بمدينة جدة صباح أمس الخميس، فإنه قد تعرض بعض مرافق مدينة الملك عبدالعزيز...
الأرصاد: أمطار جدة تسجل أعلى كمية وفقا لمحطات الرصد واستمرت 8 ساعات
أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة، حيث...
إعادة الكهرباء للمتأثرين بالحالة المطرية في الليث والجموم واستمرار الانقطاع على 3484 مشتركا بجدة
إشارة للحالة المطرية في منطقة مكة المكرمة، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها أعادت الخدمة الكهربائية لمعظم المشتركين المتأثرين...
وزارة التعليم تنظم البرامج التقنية في مجال المعلومات والاتصالات
وقعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وشركة هواوي مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين.وبموجب الاتفاقية،...
سيول جدة تعيد الذاكرة إلى 2009 و 2015
رفع النظام الآلي المبكر في المركز الوطني للأرصاد درجة عالية من التحذير جراء هطول الأمطار بغزارة على جدة، واستمر تدفق السحب...
منخفض جوي على جدة يهدد بالسيول
تتأثر مدينة جدة بتغيرات جذرية بالتزامن مع عبور كتلة هوائية باردة لأجواء المنطقة، تعمل على تشكل السحب الرعدية وتساقط الأمطار...
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