شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. رينارد بعد الهزيمة ضد بولندا: لم ننته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أن الهزيمة ضد منتخب بولندا، لا تعبر عن سير المباراة.

وأبدى رينارد حزنه الشديد عقب خسارة فريقه اليوم أمام بولندا بهدفين دون رد، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وقال رينارد خلال حديثه عقب المباراة: "أقولها وتذكروها جيدًا، لاتظنوا اننا انتهينا سنلعب حتى آخر ثانية بالمونديال وامامنا فرصة للتأهل".

وأضاف:"فخور بما قدمه اللاعبون في مباراة اليوم وأشكرهم على أدائهم على أرض الملعب، والنتيجة لا تعكس مجريات المباراة تمامًا وفخور بلاعبي الأخضر".

وتابع:"أهدرنا ركلة جزاء وارتكبنا أخطاء قاتلة خلال المباراة، ولا تتوقعوا أننا استسلمنا، ما زال هناك مباراة وسنلعب بقتالية أمام المكسيك، لم ننتهي بعد".

واختتم:"كان يجب أن نُسجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول لكننا لم نتمكن من ذلك، وكان علينا أن نلعب المباراة بطريقة أفضل، ولنكن واقعيين لم نستغل الفرص".

ورفع منتخب بولندا بهذا الفوز رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول بشكل مؤقت لحين مواجهة منتخب الأرجنتين صاحبة مؤخرة الترتيب دون رصيد ضد المكسيك صاحبة المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فيما تراجع المنتخب السعودي لوصافة الترتيب برصيد 3 نقاط.