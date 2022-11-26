شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. الصقور تبدأ فى النزيف بعد يوم حزين على العرب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وقع المنتخب السعودي فى فخ الهزيمة فى مواجهته للمنتخب البولندي بشكل مفاجئ، فعلى الرغم من البداية القوية للأخضر السعودي بالفوز على الأرجنتين بثنائية، إلا أن الغيابات لعبت دورًا كبيرًا فى تعثر الصقور الليلة، بعد تراجع الأداء بشكل ملحوظ، إضافة إلى سوء التوفيق الذي لازم السعودية طوال اللقاء.

وأهدر المنتخب السعودي ركلة جزاء مثيرة للجدل عن طريق سالم الدوسري، بعد تألق كبير من الحارس البولندي تشيزني، والتى كانت نقطة فارقة فى تحول المباراة، خاصة أنها جاءت بعد الهدف الأول لمنتخب بولندا مباشرة، قبل أن تتغير الأمور تمامًا وينجح روبرت ليفاندوسكي فى تسجيل الهدف الثاني وقتل المباراة.



موقف الصقور من التأهل للدور القادم!

وعلى الرغم من الهزيمة إلا أن المنتخب السعودي لم يفقد الأمل فى عبور دور المجموعات، خاصة أن الأخضر يمتلك فرصة جيدة فى الفوز على المكسيك فى الجولة الثالثة والأخيرة، مع هزيمة أحد المنتخبين سواء البولندي أو الأرجنتيني فى الجانب المقابل للصعود مباشرة إلى دور ال 16.



بولندا تشعل المجموعة الثالثة!

وأشعل المنتخب البولندي المجموعة الثالثة بشكل كبير، حيث أرتفع رصيد بولندا إلى 4 نقاط فى صدارة المجموعة، فى حين يأتي المنتخب السعودي فى الوصافة برصيد 3 نقاط، مع الوضع فى الإعتبار أن منتخب الأرجنتين سيلاقي المكسيك الليلة، فى ختام مباريات الجولة الثانية لهذه المجموعة.