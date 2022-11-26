شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. ساسي يعد جماهير تونس بحسم التأهل أمام فرنسا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق فرجاني ساسي نجم المنتخب التونسي على خسارة فريقه أمام أستراليا بهدف نظيف في الجولة الثانية من كأس العالم قطر 2022.

وخسر المنتخب التونسي بهدف نظيف بالمباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجنوب، وأصبحت مهمة نسور قرطاج صعبة في التأهل للدور المقبل.

وأحرز ميتشيل دوك، هدف الفوز للفريق الأسترالي، في الدقيقة 22 من الشوط الأول، ليحقق أول ثلاث نقاط في البطولة، بينما أخفق الفريق التونسي في تعزيز موقفه بالمجموعة.

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ورفع منتخب أستراليا بهذا الفوز إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب الفرنسي صاحب الصدارة بنفس الرصيد، وينتظر مواجهة ضد منتخب الدنمارك اليوم صاحب المركز الثالث بنقطة واحدة وتذيل منتخب تونس المجموعة بنقطة واحدة.

وأكد فرجاني ساسي نجم فريق الدحيل القطري ومنتخب تونس، أن منتخب بلاده سوف يحاول بكل قوة للحفاظ على حظوظه خلال مواجهة فرنسا المقبلة بدور المجموعات.

وقال ساسي عقب المباراة في تصريحات عبر بي إن سبورتس القطرية: "لا يزال يوجد لدينا آمال، ولا بد من وجود عزيمة، وخسرنا مباراة ولكن يتبقي لنا مباراة وسنبذل قصاري جهدنا للفوز بها".

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وأضاف: "المباراة الأولي كانت جيدة أمام المنتخب الدنماركي، والفرحة بالتعادل بها أثر علينا في مباراة أستراليا".

واختتم: "هزيمة اليوم قاسية، وجماهيرنا كانت تنتظر مننا الفوز في المباراة، لتسهيل فرصة التأهل للدور القادم، ولكن قدر الله وماشاء فعل، ونوعد جماهير المنتخب التونسي بالفوز في المباراة الأخيرة أمام فرنسا ".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب تونس نظيره الفرنسي في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022.