شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة تونس في كأس العالم بعد السقوط أمام أستراليا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت أحداث اللقاء الذي جمع بين منتخب تونس ونظيره منتخب أستراليا في بطولة كأس العالم لهذه النسخة 2022 والتي شهدت سقوط المنتخب التونسي بخسارة قاسية أمام أستراليا.

نتيجة مباراة منتخب تونس وأستراليا في كأس العالم

وخسر منتخب تونس أمام نظيره أستراليا في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم على ستاد الجنوب.

وفي سياق ذلك فقد تعرض نسور قرطاج للخسارة من أستراليا بهدف نظيف سجله دوكي في المباراة التي جمعت بينهم بمونديال قطر مساء اليوم.

ترتيب مجموعة تونس في بطولة كأس العالم



وفشل تونس في احتلال مركز مناسب له في صدارة مجموعته حيث يتزيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة وعزز منتخب استراليا من رصيده ليأتي في وصافة المجموعة، حيث جاء ترتيب مجموعة تونس في كأس العالم على النحو التالي:-

1- فرنسا 3 نقاط

2- أستراليا 3 نقاط

3- الدنمارك نقطة