شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تونس متأخرة أمام إستراليا بهدف نظيف فى الشوط الأول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث الشوط الأول بين منتخبي تونس وإستراليا بتأخر نسور قرطاج بهدف وحيد، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم، حيث تمكن المنتخب الإسترالي من ترجمة سيطرته على مجريات المباراة، بالتقدم بهدف نظيف عند الدقيقة 23 من عمر اللقاء، بأقدام ميتشل دوك.

وظهر المنتخب التونسي متراجعًا فى المباراة بشكل غريب على عكس المتوقع، إضافة إلى وجود بعض الرعونة فى إنهاء الهجمات القليلة التى سنحت لنسور قرطاج، حيث تمكنت تونس من الوصول إلى مرمي الخصم فى 4 مناسبات ولكن دون خطورة تذكر على الحراسة الإسترالية.



تونس تواجه شبح الخروج المبكر!

وببدو أن تونس ستصبح ثاني المنتخبات العربية التى تودع كأس العالم من دور المجموعات، إذا ما أنتهت المباراة بفوز المنتخب الإسترالي، لا سيما أن فرص المنتخب التونسي أمام فرنسا ستكون شبه منعدمة، مما سيعقد الأمور تمامًا، الأمر الذي يسعي نسور قرطاج لتجنبه خلال مواجهة الليلة.



ساسي ومعلول والحلول البديلة!

ويمتلك المنتخب التونسي بعض الحلول القوية على دكة البدلاء متمثلة فى فرجاني ساسي وعلي معلول، الشئ الذي قد يصنع الفارق لنسور قرطاج فى الشوط الثاني، لا سيما أن الثنائي يمتلك الطابع الهجومي ولديه القدرة على صناعة الفارق خلال ما تبقي من المباراة.