شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك والمصري الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي الزمالك تحدي صعبًا الليلة، حينما يواجه فريق المصري البورسعيدي، فى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، يأتي ذلك بعد إستئناف النشاط المحلى فى الكرة المصرية، على الرغم من توقف جميع المنافسات المحلية الآخري بسبب فعاليات كأس العالم.

ومن المتوقع أن يقود روي أجواش القيادة الفنية لنادي الزمالك فى مواجهة المصري، بسبب تواجد فيريرا فى البرتغال لحضور مراسم العزاء الخاص بزوج أبنته، على أن يعود غدًا بعد إنتهاء مباراة الكأس.



تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة المصري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: عمر جابر - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: يوسف أوباما.



على الجانب الآخر يدخل إيهاب جلال،المدير الفني لنادي المصري المباراة وعينه على التأهل للدور قبل النهائي، فى محاولة لإستغلال حالة الفارس الأبيض السيئة قبل توقف النشاط المحلي.



تشكيل المصري المتوقع لمباراة الزمالك

في حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: حسين السيد، عماد الدين بوبكر، إسلام أبوسليمة، محمد دبش، كريم العراقي.

خط الوسط: إيزي اميكا، فريد شوقي.

خط الهجوم: إلياس الجلاصي، مروان حمدي، جريندو.