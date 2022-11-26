شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك فى تحدي صعب الليلة أمام المصري فى كأس مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي الزمالك تحدي صعب الليلة، حينما يواجه فريق المصري البورسعيدي، فى الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، يأتي ذلك بعد إستئناف النشاط المحلى فى الكرة المصرية، على الرغم من توقف جميع المنافسات المحلية الآخري بسبب فعاليات كأس العالم.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الفريقين إثارة كبيرة، خاصة أن لقاءات الفريقين السابقة لاطلما تشهد على الندية الكبيرة بين الناديين، فى الوقت الذي لن يتواجد فيه المدرب البرتغالى جوسفالدو فيريرا على رأس الجهاز الفنى للفارس الأبيض فى مباراة الليلة، لتعرضه لحالة وفاة أسرية وسفره للبرتغال.



المصري يسعي لتحقيق المفاجأة!

ويخطط النادي المصري لتحقيق مفاجأة مدوية بإقصاء الزمالك حامل اللقب فى النسخة الماضية، خاصة بعد الإنطلاقة الجيدة للفريق البورسعيدي فى الدوري المصري هذا الموسم،إضافة إلى تعزيز النسر الأخضر صفوفه بصفقات قوية فى المريكاتو الصيفي الأخير، مما سيزيد من صعوبة اللقاء على كلا الفريقين.



موعد مباراة الزمالك والمصري القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.