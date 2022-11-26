شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. التشكيل الرسمي لمباراة تونس وإستراليا بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب جلال القادري، المدير الفني لمنتخب تونس، عن تشكيل نسور قرطاج لمواجهة المنتخب الإسترالي، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بكأس العالم، حيث جاء تشكيل المنتخب التونسي هجومي بشكل كبير، الشئ الذي يدل على رغبة المدرب التونسي فى تحقيق نقاط المباراة الثلاث.



تشكيل تونس الرسمي لمواجهة إستراليا

حارس المرمى: أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي، ياسين مرياح، ديلان برون، محمد دراجر، علي العابدي.

خط الوسط: عيسى العيدوني، إلياس السخيري، نعيم السليتي، يوسف المساكني.

خط الهجوم: عصام الجبالي.



فى الجانب المقابل أعلن جراهام أرنولد المدير الفني لمنتخب إستراليا، عن تشكيل المباراة لمواجهة تونس، فى الجولة الثانية من منافسات كأس العالم، حيث يطمح المنتخب الإسترالي لتحقيق المفاجأة وإقصاء المنتخب التونسي فى مواجهة الليلة.



تشكيل إستراليا الرسمي لمواجهة تونس

حارس المرمى: ماثيو ريان.

خط الدفاع: عزيز بهيش، كي رولز، هاري سوتار، ناثانيل أتكنسون.

خط الوسط: ماثيو ليكي، آرون موي، جاكسون إريفين، ريلي ماكجري، كريج جوودين.

خط الهجوم: ميتشل دوكي.



ترتيب المجموعة الرابعة لكأس العالم

وتحتل فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فى الوقت الذي يحل فيه المنتخب الدنماركي فى المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، كما يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث بنفس رصيد النقاط، ويتزيل المنتخب الإسترالي هذه المجموعة دون نقاط.