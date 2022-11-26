شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تعرف على تشكيل تونس المتوقع أمام إستراليا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب تونس تحدي صعب أمام نظيره المنتخب الإسترالي، فى الجولة الثانية من فعاليات المجموعة الرابعة بكأس العالم، حيث يبحث كلا المنتخبين عن الفوز الأول فى مونديال قطر الحالى، بعدما تعادل المنتخب التونسي أمام الدنمارك فى الجولة الأولى، وتعرضت إستراليا للهزيمة من المنتخب الفرنسي.

ويسعي المنتخب التونسي لحسم اللقاء مبكرًا لتفادي مفاجأت كأس العالم، خاصة أن المنتخب الإسترالي تمكن من التقدم على المنتخب الفرنسي فى الجولة السابقة بالنتيجة، حيث تسعي نسور قرطاج لتحقيق الفوز الأول لها فى المونديال، والذي قد يساهم بشكل كبير فى تأهلهم من دور المجموعات



فى حين يري المنتخب الإسترالي أنه قادر على مواصلة المونديال وعدم الخروج من دور المجموعات، لا سيما أن الهزيمة أمام المنتخب الفرنسي لا تعكس ضعف إستراليا، فى الوقت الذي تخوض فيه فرنسا البطولة وهي حاملو للقب البطولة.



تشكيل تونس المتوقع لمواجهة إستراليا

حراسة المرمى: أيمن دامين.

الدفاع: منتصر طالبي، ياسين مرياح، ديلان برون.

الوسط: علي عبدي، عيسى ليدوني، إلياس شكيري، محمد دراجر، يوسف المساكني، وهبي الخزري

الهجوم: عصام الجبالي.



تشكيل إستراليا المتوقع لمواجهة تونس

حراسة المرمى: ماثيو ريان.

الدفاع: ناثانيال أتكينسون، هاري سوتار، كاي روفليس، عزيز بيهيش.

الوسط: أرون موي، ماثيو ليكي، جاكسون إرفين، ريلي مكجريي، كريج جودوين.

الهجوم: ميتشيل دوكي.