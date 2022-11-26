شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تشكيل السعودية المتوقع لمباراة بولندا بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل المنتخب السعودي تحدي صعب أمام المنتخب البولندي، فى الجولة الثانية من فعاليات المجموعة الثالثة لكأس العالم، حيث يبحث المنتخب السعودي لحسم تأهله للدور القادم عبر بوابة بولندا اللية بعد الفوز على الأرجنتين، فى حين تبحث بولندا عن الفوز الأول بعد التعادل أمام المكسيك.

وتسعي بولندا بقيادة روبرت ليفاندوسكي للفوز على المنتخب السعودي فى هذه الجولة، بعدما كان المنتخب البولندي قاب قوسين أو أودني من تحقيق الفوز فى الجولة الأولى، لولا تألق الحارس المكسيكي أوتشوا، والذي تصدي لركلة الجزاء الأولي بالمونديال.



تشكيل السعودية المتوقع لمواجهة بولندا

حراسة المرمى: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبدالحمدي، حسن تمبكتي، علي البولايحي، محمد البريك.

الوسط: عبدالله المالكي، فارس البريكان، نواف العبيد، محمد كنو، سالم الدوسري.

الهجوم: صالح الشهري.



تشكيل بولندا المتوقع لمواجهة السعودية

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

في خط الدفاع: بارتوش بريتشينسكي - كاميل جليك - ياكوب كيفيور - ماتي كاش.

في خط الوسط: ياكوب كامينسكي - ججيجوش كريخوفياك - سيباستيان شيمانيسكي.

في خط الهجوم: بيوتر زيلينسكي - روبرت ليفاندوفسكي - نيكولا زاليفسكي.



موعد مباراة السعودية وبولندا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب السعودية نظيره المنتخب البولندي اليوم السبت، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.