شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. رينارد يحذر لاعبيه من التهاون فى مواجهة بولندا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، على أهمية الفوز فى المواجهة القادمة أمام المنتخب البولندي، فى الجولة الثانية من فعاليات منافسات كأس العالم، حيث أكد المدرب أن صفحة مباراة الأرجنتين تم إغلاقها نهائيًا، كما أن تركيز لاعبي المتتخب السعودي أصبح منصبًا على المواجهة القادمة.

وأضاف رينارد أن مباراة بولندا لن تكون سهلة على الإطلاق مثلما يتوقع البعض، ويجب على لاعبي الأخضر السعودي إحترام المنافس من أجل حسم الصعود إلى دور ال 16 من خلال الجول الثانية، دون الإنتظار إلى الجولة الأخيرة فى تحديد مصير السعودية فى التأهل من عدمه.



بولندا تبحث عن الفوز الأول بالمونديال

ويزيد صعوبة المواجهة المرتقبة بين السعودية وبولندا أن المنتخب البولندي لم يحقق أي إنتصار فى مونديال قطر الحالي، بعدما تعادل أمام المنتخب المكسيكي فى الجولة الأولى، مما يعني أن خسارته فى مواجهة المنتخب السعودي ستضعه خارج منافسات البطولة بشكل رسمي.



موعد مباراة السعودية وبولندا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب السعودية نظيره المنتخب البولندي اليوم السبت، فى الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.