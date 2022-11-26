شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل عرض النصر الخرافي لكرستيانو رونالدو! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية أن نادي النصر مهتمًا بالتعاقد مع رونالدو، خاصة بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع مانشستر يونايتد وأصبح لاعبًا حرًا فى الوقت الحالي، حيث أجري مسئولى العالمي بعض الإتصالات لبحث إمكانية ضم اللاعب فى المريكاتو الشتوي القادم.

وجاء عرض النصر الخرافي عبارة عن 75 مليون يورو سنويًا، فى أكبر عقد سنوي للاعب كرة القدم عبر التاريخ، على أن يقوم بالتوقيع مع العالمي لمدة ثلاث سنوات قادمة، بإجمالي قيمة 225 مليون يورو، الشئ الذي قد يدفع اللاعب لقبول هذا العرض المغري، لا سيما أنه من الصعب أن يتحصل على عرض مماثل فى الوقت الحالي.



رونالدو يطلب مهلة للتفكير!

وفجرت بعض المصادر الصحفية مفاجأة كبيرة، بأن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو قد لا يمانع التواجد فى المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة، بعدما شاهد اللاعب التنظيم الرائع لدولة قطر للمونديال الحالى، الشئ الذي يعكس تطور الستوي الإحترافي فى المنطقة العربية.

وطلب اللاعب مهلة بعض الوقت حتى نهاية كأس العالم الحالي، حتى يخبر مسئولى النصر بقرلره النهائى، وإن كان الأقرب هو موافقة اللاعب على العرض الحالي وقبوله، فى ظل الإهتمام الكبير من الجانب السعودي.



تعليق رونالدو على فترة المان يونايتد

وأشار رونالدو أنه سعيدًا على الفترة السابقة التى قضاها داخل مانشستر يونايتد، على الرغم من كافة الأحداث التى حدثت معه، إلا أنه يظل ممتنًا لهذا المكان، والذي كان سببًا كبيرًا فى شهرة اللاعب الحالية، متمنيًا التوفيق لفريقه السابق فيما تبقي من منافسات هذا الموسم.