آلية إخراج العامل بعد إنهاء العلاقة التعاقدية

لكل عامل وافد عليه التسجيل في منصة قوى لتسهيل التنقل الوظيفي ويتم احتساب فترة إشعار انتهاء العلاقة التعاقدية من بداية قبول العامل للعرض الوظيفي وإشعار المنشأة الحالية.

وجار الرد عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء عبر موقع “تويتر”، بأنه يمكن لصاحب العمل الحالي إصدار خروج نهائي بعدد انتهاء العلاقة التعاقدية أو نقل خدماته من خلال منصة قوى.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع