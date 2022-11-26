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آلية إخراج العامل بعد إنهاء العلاقة التعاقدية

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شكرا لقرائتكم آلية إخراج العامل بعد إنهاء العلاقة التعاقدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع استفسارات بشأن كيفية إخراج العامل بعد إنهاء العلاقة التعاقدية.

وجار الرد عبر الحساب الرسمي للعناية بالعملاء عبر موقع “تويتر”، بأنه يمكن لصاحب العمل الحالي إصدار خروج نهائي بعدد انتهاء العلاقة التعاقدية أو نقل خدماته من خلال منصة قوى.

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منصة قوي

لكل عامل وافد عليه التسجيل في منصة قوى لتسهيل التنقل الوظيفي ويتم احتساب فترة إشعار انتهاء العلاقة التعاقدية من بداية قبول العامل للعرض الوظيفي وإشعار المنشأة الحالية.

وعند تقديم طلب انهاء العلاقة التعاقدية يتم اختيار سبب إنهاء العقد:

الأسباب:

عدم الرغبة في تجديد العقد.

خلال فترة التجربة.

الفصل.

فسخ العقد.

القوة القاهرة.

إغلاق المنشأة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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