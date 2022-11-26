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96 ساعة الحد الأقصى لإيقاف السيارات بمنفذ سلوى

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شكرا لقرائتكم 96 ساعة الحد الأقصى لإيقاف السيارات بمنفذ سلوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الأمن العام، اليوم الجمعة، أهمية الالتزام بالأوقات المحددة لمركبات الراغبين في حضور مباريات مونديال كأس العالم بقطر عبر منفذ سلوى.

غرامة وسحب المركبات

وفي وقت سابق من اليوم، دعت الهيئة العامة للنقل، كافة المشجعين المسافرين عبر منفذ سلوى لحضور مباريات كأس العالم إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموقف السيارات وعدم تجاوز فترة إيقاف المركبة عن 96 ساعة؛ حتى لا يتعرضوا للغرامة المالية وسحب المركبات؛ وذلك لمحدودية عدد المواقف.

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كما نوهت إلى إمكانية الاستفادة من منطقة مواقف السيارات المجانية في الجانب القطري بمنفذ أبو سمرة، وذلك عن طريق تطبيق هيا.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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