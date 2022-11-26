شكرا لقرائتكم التشهير بمخالف عرض 45 إطار سيارات منتهي الصلاحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهَّرت وزارة التجارة بمالك منشأة تجارية تختص في تجارة إطارات وزيوت السيارات بعد صدور حُكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري من خلال حيازة وعرض 45 قطعة إطارات سيارات منتهية الصلاحية للبيع؛ وهو ما يُعدُّ مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لما تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

غرامة ضخمة

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالخبر المتضمن فرض غرامة مالية 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.

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وتؤكد وزارة التجارة متابعتها الدائمة لمنافذ البيع، وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.

وتتلقَّى الوزارة من عموم المستهلكين بلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900.