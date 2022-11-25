شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. تشكيل مباراة قطر والسنغال الرسمي بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب قطر المستضيف تحدي صعب جديد الليلة، حينما يواجه المنتخب السنغالي، ضمن الجولة الثانية من مباريات منافسات كأس العالم، حيث تأتي صعوبة المواجهة من تلقي كلا المنتخبين للهزيمة فى الجولة الأولى، مما يعنى أن المنتخب الخاسر فى مواجهة الليلة سيودع مونديال قطر الحالي.



ويسعي المنتخب القطري لتجنب سيناريو الخروج المبكر، خاصة أنه سيكون السيناريو الأسوء للبلد المستضيف حال تعرض العنابي للهزيمة الليلة، حيث لم يسبق لدولة أستضافت كأس العالم أن يخسر منتخبها فى أول جوالتين بالمسابقة من قبل، الشئ الذي يأمل منتخب قطر فى عدم تكراره فى مواجهة الليلة.

فى حين يعاني المنتخب السنغالي من العديد من الغيابات قبل مواجهة قطر فى الجولة الثانية، بعدما تعرض الثنائي عبده ديالو وشيخو كوياتي للإصابة فى مباراة هولندا السابقة، مع صعوبة لحاق الثنائي بمواجهة العنابي القادمة، وعلى الرغم من ذلك يرفض أليو سيسيه مدرب أسود التيرانجا، من الإستسلام فى هذه المواجهة.



وجاء تشكيل قطر الرسمي لمباراة السنغال كالتالي:

- حراسة المرمى: عيسي برشم.

- خط الدفاع: بيدرو ميجيل، إسماعيل محمد، بوعلام خوخي، عبدالكريم حسن، همام الأمين.

- خط الوسط: حسن الهيدوس، كريم بوضياف، عاصم ماديبو.

- خط الهجوم: المعز علي، أكرم عفيف.

بدلاء قطر أمام السنغال:

أحمد علاء الدين، جاسم جابر، نايف الحضرمي، سالم الهاجري، سعد الشيب، يوسف حسن، مصعب خضر، محمد وعد، خالد منير، مصطفى مشعل، عبد العزيز حاتم، محمد مونتاري، طارق سلمان، علي أسد.



وجاء تشكيل السنغال الرسمي لمباراة قطر كالتالي:

- حراسة المرمى: ميندي.

- خط الدفاع: يوسف سابلي، كولبيالي، جاكويز، ديالو.

- خط الوسط: باب جاي، فامارا دييدهيو، نامبيليس ميندي.

- خط الهجوم: كريبين دياتا، بولايي ديا، باب سار.

بدلاء السنغال أمام قطر:

سيني دينج، ألفريد جوميس، فورموس ميندي، بابي أبو سيسيه، نيكولاس جاكسون، شيخو كوياتي، موسى ندياي، باتي سيس، فودي بالو، إليمان ندياي، باب سار، شيخ ديانج، مصطفى نيم، مامادو ندياي، بابي جوي