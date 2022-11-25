شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. طاقم تحكيم برازيلي لإدارة مواجهة السعودية ضد بولندا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حكم مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد منتخب بولندا، ضمن منافسات الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2022.



سامبايو يُدير مواجهة السعودية ضد الأرجنتين تحكيميًا



وأسند "فيفا"، مباراة الأخضر السعودي ضد نظيره البولندي، إلى الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بالبطولة.

ويلعب الأخضر ضد بولندا يوم السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ومن المنتظر أن يختتم منتخب صقور السعودية تدريباتهم الجماعية اليوم تحت قيادة المدرب الفرنسي، استعدادًا للمباراة المرتقبة، والتي يحتاج فيها الفوز لضمان التأهل للدور المقبل دون الانتظار للجولة الأخيرة.



السعودية تتصدر المجموعة الثالثة والأرجنتين بلا نقاط



وكان المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، حقق الفوز ضد المنتخب الأرجنتيني، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت لحساب الجولة الأولى.

فيما حقق المنتخب البولندي تعادل ضد نظيره المكسيكي دون أهداف بالمباراة التي أقيمت لحساب نفس الجولة، في مباراة شهدت إهدار روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا ركلة جزاء.

ويتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط فيما يتقاسم منتخب بولندا الوصافة مع المكسيك بنقطة واحدة، ويتذيل المنتخب الأرجنتيني المجموعة دون رصيد.