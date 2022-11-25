شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. موقف مزراوي من مواجهة بلجيكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة "بيلد الألمانية"، آخر تطورات الإصابة التي تعرض إليها نصير مزراوي لاعب منتخب المغرب أمام كرواتيا في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم.

مزراوي يتعرض للإصابة ضد كرواتيا

وخرج مزراوي مصابًا في تعادل المغرب أمام كراوتيا سلبيًا في الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة التي تضم كندا وبلجيكا، بمونديال قطر 2022.

وأكد كريستيان فاليك الصحفي في صحيفة "بيلد" فإن نصير مزراوي يعاني من مشكلة عضلية طفيفة وإصابته ليست خطيرة ولا قلق حيال جاهزيته بدنيا.

ويلعب المغرب بقيادة وليد الركراكي المدير الفني، مباراته المقبلة أمام بلجيكا يوم 27 نوفمبر على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال قطر.

بايرن ميونخ أكثر المتضررين

ويعد مزراوي هو ثالث لاعبي بايرن ميونخ الألماني الذين يتعرضوا للإصابة من المنتخبات المشاركة في كأس العالم، حيث تعرض لوكاس هيرنانديز مع منتخب فرنسا ضد أستراليا لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى.

كان قبلهم ساديو ماني لاعب منتخب السنغال والذي تعرض للإصابة مع بايرن قبل التوقف لكأس العالم ولكنه دخل قائمة منتخب بلاده النهائية قبل أن يستبعد في النهاية لعدم قدرته على المشاركة في البطولة.