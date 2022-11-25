شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. قطر فى تحدي صعب أمام السنغال الليلة بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل منتخب قطر المستضيف تحدي صعب جديد الليلة، حينما يواجه المنتخب السنغالي، ضمن الجولة الثانية من مباريات منافسات كأس العالم، حيث تأتي صعوبة المواجهة من تلقي كلا المنتخبين للهزيمة فى الجولة الأولى، مما يعنى أن المنتخب الخاسر فى مواجهة الليلة سيودع مونديال قطر الحالي.



ويسعي المنتخب القطري لتجنب سيناريو الخروج المبكر، خاصة أنه سيكون السيناريو الأسوء للبلد المستضيف حال تعرض العنابي للهزيمة الليلة، حيث لم يسبق لدولة أستضافت كأس العالم أن يخسر منتخبها فى أول جوالتين بالمسابقة من قبل، الشئ الذي يأمل منتخب قطر فى عدم تكراره فى مواجهة الليلة.



سانشيز يؤكد على ثقته فى الفوز!

ويؤمن أليكسيس سانشيز مدرب المنتخب القطري بحظوظ قطر فى الفوز بمواجهة السنغال، بعدما أكد أن اللاعبين قد تعاهدوا على تحقيق الفوز فى هذه المواجهة، خاصة بعد الخسارة الأولى المفاجئة له، ولكن بالرغم من ذلك يري أن العنابي قد تطور كثيرًا وبإمكانه عبور دور المجموعات.



موعد مباراة قطر والسنغال القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب قطر نظيره المنتخب السنغالي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.