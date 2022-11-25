شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. حسن شحاتة ينتقد مستوي ميسي ورونالدو فى المونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم المصري حسن شحاتة، لاعب ومدرب المنتخب المصري السابق، أن كلا النجمين كرستيانو رونالدو وليونيل ميسي لم يقدموا أي شئ لمنتخبات بلادهم فى الجولة الأولى من مونديال قطر، مشيرًا إلى أن كلا اللاعبان تأثر بشدة بتقدم السن فى كأس العالم الحالية.

وأضاف أن ميسي لا يقوم بأي أدوار دفاعية داخل الملعب، كما أنه لا يركض كثيرًا، الشئ الذي يجعله ينتظر الكرة تأتي له فقط، لذلك لم يظهر اللاعب كثيرًا فى مباراة الأخضر السعودي بإستثناء إحرازه لهدف الأرجنتين الوحيد عن طريق ركلة الجزاء المشكوك فى صحتها بصورة كبيرة.



هل أنتهي ميسي ورونالدو بالفعل؟

ويري شحاتة أن كلا النجمين لن يتمكنوا من تقديم الإضافات القوية لمنتخبي الأرجنتين والبرتغال فى مونديال قطر الحالي، خاصة أن الثنائي لا يتمكن فى خوض لقاء بالكامل، مع إحتمالية اللجوء لأوقات إضافية فى المباريات الإقصائية حال تخطى دور المجموعات، مما يجعله يري أن اللاعبين قد أنتهوا بالفعل.



تعليقات ساخرة بسبب رونالدو!

وسخر بعض المتابعين من تصريحات حسن شحاتة الأخيرة، خاصة أن رونالدو قدم مباراة جيدة أمس أمام منتخب غانا، حيث حصل اللاعب على جائزة رجل المباراة، كما أنهى أحرز الهدف الإفتتاحي فى المباراة بعد أن تسبب فى ركلة الجزاء، والذي أحرزها اللاعب ببراعة فى نهاية الأمر.