شكرا لقرائتكم الأرصاد: أمطار جدة هي الأعلى في تاريخ المحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن كمية الأمطار التي شهدتها جدة هي الأعلى في تاريخ المحافظة.

استقرار الأجواء

وتوقع عقيل العقيل، محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، أن الأجواء في جدة تبدأ في الاستقرار بشكل عام، ولا يوجد توقعات بهطول الأمطار على المحافظة اليوم الجمعة.

وأضاف العقيل في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن الرياح الشمالية والشمالية الغربية تجعل الأجواء في جدة صافية وخالية من الغيوم خلال الـ24 حتى 48 ساعة المقبلة، لافتًا إلى أن الأجواء في الرياض ستكون ماتعة للمتنزهين.

الأعلى من 2009

وكان المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أكد أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة، أمس الخميس، شديدة الغزارة، حيث استمرت حوالي 8 ساعات، من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 مساءً، مبينًا أنها أعلى كمية أمطار وفقًا لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 ملليمتر على جنوب المحافظة.

وأوضح أن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009م؛ والتي بلغت حينها 111 ملمتر؛ كما سجلت في 2011م 90 ملمتر؛ مشيرًا إلى فرصة استمرارية هطول الأمطار -بمشيئة الله- حتى صباح اليوم الجمعة؛ ثم تنحصر الحالة؛ وسيقوم المركز بإعداد التقارير الإلحاقية للظواهر الجوية المحتملة على مناطق المملكة، مؤكدًا مدى التعاون والتنسيق المبكر من قبل الجهات المختلفة ذات العلاقة؛ وفقًا للآلية المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية.