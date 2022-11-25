بالإجماع.. المملكة تقود منظمة السياحة العالمية

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير السياحة أحمد الخطيب عن انتخاب المملكة رئيسًا لمجلس منظمة السياحة العالمية التنفيذي بالإجماع.

وقال الخطيب : الدول الأعضاء لمنظمة السياحة العالمية ينتخبون بالإجماع المملكة رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنظمة.

وتابع الخطيب : خالص الشكر لجميع أعضاء المنظمة، وأؤكد أن هذا اليوم يمثل مرحلة جديدة تقود فيه المملكة للمرة الأولى منظمة السياحة العالمية، وأتطلع إلى أن نعمل معًا لبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة وشمولية.

وكانت أعمال الدورة الـ117 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، انطلقت بمدينة مراكش أمس، بمشاركة 250 مشاركًا من وزراء القطاع، وممثلي المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في مجال السياحة، ومستثمرين متخصصين.