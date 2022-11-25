أكدت الشؤون الصحية للحرس الوطني أنه نتيجة للحالة المطرية بمدينة جدة صباح أمس الخميس، فإنه قد تعرض بعض مرافق مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة لدخول مياه الأمطار وقد تم التعامل مع الموقف وفقا لخطة الطوارئ.
وأضافت أنه لم تتأثر الخدمات الصحية للمرضى المنومين ولم تسجل أي إصابات وأن المدينة مستمرة في تقديم خدماتها ولا صحة لما يتم تداوله عن توقف الخدمات في المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر تأثر مستشفى الحرس بجدة بالأمطار وبيان ينفي توقف تقديم الخدمات للمرضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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