شكرا لقرائتكم لاعبو الأخضر لوزير الرياضة: احتزم احتزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، للاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم: “فزتم على مرشح كأس عالم وفزتم على أفضل لاعب في العالم بأدائكم باقي مباراتين وقادرين عليها”، وسط هتافات قادرين من اللاعبين، جاء ذلك خلال مقطع فيديو لوزير الرياضة مع اللاعبين نشرته فضائية الإخبارية، أمس الخميس.

إشادة بالأخضر

وأشاد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بأداء المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأرجنتيني، في مباراة الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أنه فاجأ الجميع وقدم مستوى عالميًّا.

أداء عالمي

وتحدث وزير الرياضة عن فوز السعودية ضد الأرجنتين، قائلًا: “أعتقد أننا فاجأنا الجميع ويا لها من مفاجأة، كان أمرًا لا يصدق، وأنا سعيد جدًّا لأن كل الجهود التي بذلناها، وكل التضحيات التي قدمها اللاعبون في العامين الماضيين”.

وواصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه، قائلًا: “وجميع الانتقادات التي جاءت بشأن كرة القدم السعودية، وكل هذه الأشياء قد آتت أكلها بالأمس، وقدمنا أداء من الطراز العالمي”.