الأرصاد: أمطار جدة تسجل أعلى كمية وفقا لمحطات الرصد واستمرت 8 ساعات

أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أمس الخميس شديدة الغزارة، حيث استمرت نحو 8 ساعات، من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً، وبلغت ذروتها من الـ 8 صباحًا وحتى الـ 2 مساءً، مبينًا أنها أعلى كمية أمطار وفقًا لمحطات الرصد التابعة للمركز بلغت 179,7 مليمترًا على جنوب المحافظة.

وأوضح أن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009؛ والتي بلغت حينها 111 مليمترًا؛ كما سجلت في 2011م 90 مليمترًا؛ مشيرًا إلى أن فرصة استمرارية هطول الأمطار حتى صباح اليوم الجمعة؛ ثم تنحصر الحالة؛ وسيقوم المركز بإعداد التقارير الإلحاقية للظواهر الجوية المحتملة على مناطق المملكة، مؤكدًا مدى التعاون والتنسيق المبكر من قِبل الجهات المختلفة ذات العلاقة؛ وفقًا للآلية المعنية بالتعامل مع الظواهر الجوية.