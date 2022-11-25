إعادة الكهرباء للمتأثرين بالحالة المطرية في الليث والجموم واستمرار الانقطاع على 3484 مشتركا بجدة

إشارة للحالة المطرية في منطقة مكة المكرمة، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنها أعادت الخدمة الكهربائية لمعظم المشتركين المتأثرين بالأنقطاع نتيجة الحالة المطرية في محافظتي الليث والجموم والأحياء المتأثرة. وأوضحت السعودية للكهرباء" أنها تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية على فتح الطرق المؤدية لمحافظة بحرة لإعادة الخدمة لما يقارب من 578 مشتركا. وأشارت أنها تمكنت من إعادة الخدمة لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع في محافظة جدة رغم صعوبات التنقل نتيجة الحالة المطرية، وتبقى ما يقارب من 3484 مشتركاً موزعة على النحو التالي: 138 مشتركاً في شمال جدة، و 1271 مشتركاً في جنوب جدة، 1165 مشتركاً في وسط جدة. وتوضح الشركة أنها سوف تصدر تحديثاً دورياً بهذا الخصوص.



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