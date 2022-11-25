وزارة التعليم تنظم البرامج التقنية في مجال المعلومات والاتصالات

وقعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية وشركة هواوي مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين. وبموجب الاتفاقية، ستقوم الوزارة وشركة هواوي بتقديم البرامج التدريبية والدورات ذات الاهتمام المشترك في مجال تقنية المعلومات، وتبادل الخبرات ودعم برامج الابتكار الوطني على مستوى الجامعات. وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مؤتمر الشراكات المستدامة الذي أقيم في 23 و24 نوفمبر في الرياض تحت شعار "البحث والابتكار لبناء اقتصاد مزدهر". وقال إريك يانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية، "لقد باتت السعودية تحتل مركزاً متقدماً في مجال التكنولوجيا على الصعيد العالمي. لكن طموحات المملكة في مجال التحول الرقمي لا تقتصر على ذلك فقط، مما يستلزم تسريع عملية تطوير المواهب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم أهداف التحول الرقمي في السعودية، نحن فخورون بتعزيز شراكتنا مع الحكومة من خلال هذا التعاون لتطوير مواهب وقدرات شباب المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات".



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