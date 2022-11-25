مريم الشمري لم تعقها المسافة لتشارك في موسم حائل

لم تحول بُعد المسافة أمام مريم الشمري التي تقيم في أحد القرى شرق حائل 170 كم للمشاركتة في مهرجان موسم حائل لعرض أنواعاً عديدة من منتجاتها الشعبية التي تقوم بتجهيزها وبيعها لزوار المهرجان كأحد منافذ البيع التي تستخدمها "الشمري" لتسويق منتجاتها .

وأكدت أنها حرصت على المشاركة في موسم حائل رغم بُعد المسافة لتسويق منتجاتها الشعبية المتنوعة ما بين السمن البري والإقط والتمر بأنواعه والكليجا والمخبوزات والبهارات الحائلية وعدداً من المنتجات الحائلية المتنوعة، وأضافت أن موسم حائل أحد منافذ البيع التي يحرص الجميع على المشاركة لا سيما أنه يكتظ بالكثير من الزوار من داخل المملكة وخارجها، وأشارت الإقبال الكبير الذي شهده الموسم في أول أيامه من قبل الزوار ينبيء بمهرجان جميل هذا العام، وأوضحت أن جميع المنتجات التي أعرضها هي من شغل منزل " قروي" وأعمل على تجهيز جميع هذه المنتجات بنفسي، مبينه أنها تجد اقبال كبير من الزوار في مثل هذه المهرجانات لثقتهم بمنتجها بمجرد القيام بتجربته وقالت أنها كونت قاعدة عملاء من مختلف مناطق المملكة من خلال منافذ بيع المهرجانات الموسمية