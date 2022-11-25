شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - انهالت التبريكات والتهانئ على وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ بمناسبة قدوم مولودته الأميرة الجوهرة.

وحرص المواطنون على تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود بكلمات المحبة والدعاء لله تعالى أن يحفظ مولودته وأن يجعلها قرة عينيه.

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تهانٍ وتبريكات:

وعبر تويتر رصدت “متابعات الخليج 365” العديد من التهاني، حيث قال فهيد العجيلان: أُبارك لسمو سيّدي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بمناسبة قدوم مولودته الأميرة الجوهرة جعلها الله قرة عين لوالديها.

وهنأ عبدالرحمن بن مسفر الثبيتي وزير الداخلية بالقول: أبارك لـ الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف قدوم مولودته الجوهرة، أسأل الله أن يجعلها قرة عين لوالديها وأن ينبتها نباتًا حسنًا.

أما عبداللطيف الوطبان فقال: الجوهرة بنت عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود تضيء حياة سمو وزير الداخلية، جعلها الله من مواليد السعادة، فيما قال حيبان آل هرسان: أتقدم بالتهنئة إلى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بمناسبة قدوم الأميرة الجوهرة.

وكتب بدر: ألف ألف مبروك المولودة سمو سيدي عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية. نسأل الله أن يحفظها ويرزقكم برها وينبتها نباتًا حسنًا، فيما علقت الغيم بنت خالد بالقول: نبارك للغالي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود مولودته الجوهرة تتربى بعزكم.

وقال راشد: نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز ولحرمه الأميرة موضي بنت أحمد بن عبدالعزيز وأبنائهم الأمراء نايف وأحمد وسعود ومحمد قدوم مولودتهم الجوهرة وألف ألف مبروك.

كذلك هنأ عبدالله بن محمد وزير الداخلية بالقول: نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بمناسبة قدوم مولودته الجوهرة. سائلين الله عز وجل أن يجعلها قرّة عين لوالديها، وكتب حسن بن ملفي الودعاني: أُبارك لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قدوم مولودته الجوهرة، أسأل الله أن يُباركها ويجعلها من مواليد البِر والبهجة والسعادة ويجعلها قرّة لأعين والديها.

“متابعات الخليج 365” تهنئ وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف على المولودة الجوهرة، وتسأل الله تعالى أن تكون قرة عين لوالديها، وأن تكون من مواليد السعادة، وأن ينبتها نباتًا حسنًا.