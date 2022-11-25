شكرا لقرائتكم مشاريع ضخمة بقمة السفر والسياحة العالمية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال وزير السياحة أحمد الخطيب: إن منظمة السياحة العالمية تعد من أضعف المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ومن هذا المنطلق تحرص المملكة بقياداتها بتقوية المنظمة عبر استثماراتها.

خلال 10 سنوات

وأوضح الخطيب، في حواره لـ “قناة العربية”، توجه المملكة لضخ استثماراتها خلال الـ 10 سنوات القادمة وفقًا لرؤية 2030، من خلال تنويع الاقتصاد، وذلك عبر ترؤسها للمجلس التنفيذي والتي ستسهم في جمع الدول الأعضاء على أجندة تخدم وتسهل عمل القطاع السياحي.

نمو عالمي

وأضاف الخطيب أن هناك فرصة كبيرة للنمو للمتوسط العالمي بحلول 2030، وذلك من خلال ضخ الاستثمارات عبر مشاريع ضخمة بالبحر الأمر ومشاريع خاصة بـ نيوم، وغير من المشاريع التي ستساهم في نمو الناتج المحلي في القطاع السياحي للمستوى المتوسط العالمي.

مشاريع ضخمة

وأعلن وزير السياحة أن المملكة ستستضيف قمة السفر والسياحة العالمية في الرياض الأسبوع القادم، حيث من المقرر الإعلان عن مجموعة من المشاريع العملاقة لخدمة هذا القطاع بشكل كبير.