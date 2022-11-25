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مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة: لا صحة لما يتم تداوله عن توقف خدماتنا

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شكرا لقرائتكم مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة: لا صحة لما يتم تداوله عن توقف خدماتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني أنه نتيجة الحالة المطرية التي شهدتها محافظة جدة منذ صباح يوم أمس الخميس، تعرضت على إثرها بعض مرافـق مدينة الملك عبدالعزيـز الطبية بجدة لدخول الميـاه، وتـم التعامل مع الموقـف وفق خطة الطوارئ.

الخدمة مستمرة:

وأكدت الشؤون الصحية في وزارة الحرس الوطني في بيان لها على تويتر، أنه لم تتأثر خدمات الرعاية الطبية للمرضى المنومين، ولم يتم تسجيل إصابات- ولله الحمد- والمدينة الطبية مستمرة في تقديم كافـة خدمات الرعاية الصحية، ولا صحة لما يتم تداوله عن توقف الخدمة في المستشفى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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