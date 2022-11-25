أمطار غزيرة تقتلع الأشجار وتجرف المركبات في شوارع جدة

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يأتي ذلك، فيما أعلن مطار الملك عبدالعزيز، تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية بسبب الأحوال الجوية.وأوضح في تنويه عبر حسابه في تويتر، أنه نظرا لظروف الأحوال الجوية، جرى تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية، آملا التواصل مع الناقلات الجوية للتأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.
من جهتها، أعلنت أمانة جدة حالة الاستنفار القصوى بكامل تجهيزاتها، لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية، ورفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة ، حيث تواصل الأمانة أعمالها الميدانية لحين انتهاء الحالة المطرية، وبمشاركة نحو 2564 عاملا وموظفا، ونحو 960 آلية ومعدة.
وأسفرت الجهود الميدانية حتى الآن عن سحب تجمعات المياه، ورفع المخلفات الناجمة عن الحالة المطرية، المستمرة في الهطول منذ الصباح في عدد من المواقع، وذلك عبر فرق العمل الموزعة على نطاق 16 بلدية فرعية و13 مركزا للإسناد، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار الحالي.
أمطار جدة والحالة الجوية
- الأمطار استمرت من الـ8 صباحا إلى الـ2 ظهرا
- تجاوز كمية الأمطار المسجلة في 2009
- تأخر إقلاع بعض الرحلات الجوية
- حالة استنفار قصوى من أمانة محافظة جدة
- رفع آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة
- 2564 عاملا وموظفا و960 آلية ومعدة
- رفع المخلفات الناجمة عن الحالة المطرية
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