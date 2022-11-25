شكرا لقرائتكم خبر استنفار وخطط طوارئ لاحتواء آثار أمطار العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بينما عادت الحركة المرورية إلى الطريق السريع بين مدينتي مكة وجدة بعد إغلاق موقت، شهدت كل أحياء العاصمة المقدسة، أمس، هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، أدت إلى حالتي وفاة وفقا للمتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.

وطُبقت خطط الطوارئ أمس، لاحتواء آثار الأمطار والسيول بالعاصمة المقدسة.

ورفعت كل الأجهزة الحكومية جاهزيتها للتعامل مع آثار الأمطار والسيول، واستقبال بلاغات الحالات الطارئة حيال ما شهدته المنطقة من أمطار غزيرة. ودعا الدفاع المدني إلى الابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وكذلك إفساح المجال أمام الفرق الإسعافية للقيام بواجبها تجاه الحالات الطارئة.

500 معدة للتعامل مع أمطار المسجد الحرام

رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال كل الوكالات والإدارات التابعة لها، وبالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى العاملة في المسجد الحرام، جهودها أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرام، إذ جندت 200 مشرف ومراقب، و4000 عامل وعاملة، و500 معدة، للتعامل مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام أمس.

وتمت تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج بعد هطول الأمطار، وتكثيف الجهود لإزالة آثار الأمطار التي هطلت، للمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام، ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وذلك بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه، للإسهام الفاعل في عملية التجفيف، وتكثف استعداداتها بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، بوضع خطة احترازية استعدادا لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج، لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتوزيع المظلات وأدوات السلامة على قاصدي وزوار البيت الحرام، إضافة إلى توفير ستر واقية من المطر، وفرش أعداد كافية من المشايات البلاستيكية على المداخل الرئيسة والفرعية، ومداخل السلالم الكهربائية، إلى جانب تنظيف مناهل الصرف وغرف التفتيش لضمان عدم الانسداد.

تطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول بمكة

خصصت أمانة العاصمة المقدسة 11800 عامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار، مدعومين بآليات ومعدات لاحتواء الحالة المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، ورفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول.

وتابعت وكالة التشغيل والصيانة بالأمانة، ممثلة في إدارة تشغيل وصيانة شبكات السيول، كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسة والفرعية والتقاطعات والميادين، وإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، لضمان شفط وإزاحة أي تجمعات لمياه الأمطار داخلها، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة سابقا.

ووزعت الأمانة عددا من الفرق الميدانية المجهزة بالمعدات، لإزالة المخلفات التي قد تنتج من الأمطار المتوقعة، إذ عمدت الأمانة إلى زيادة عدد الفرق الخاصة بالنظافة خلال فترة هطول الأمطار، وكذلك زيادة عدد المعدات، بهدف إزالة المخلفات وتجمعات المياه أولا بأول، والعمل على تنظيف فتحات مجاري السيول التي تستقبل كميات هائلة من المياه.

دعم المراكز الإسعافية بعد هطول الأمطار

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة جاهزيته القصوى، تزامنا مع الحالة المطرية الغزيرة التي هطلت على بعض محافظاتها.

وأكد مدير الفرع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم، إضافة إلى 98 مركزا إسعافيا بالمنطقة، وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية، وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية، حسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية؛ لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية على مدار الساعة, مشيرا إلى أنه تم دعم المراكز الإسعافية بمحافظة جدة بعدد من الفرق الإسعافية من العاصمة المقدسة والطائف، بعد هطول أمطار غزيرة من صباح أمس.

كيف تم التعامل مع أمطار مكة؟







نشر فرق العمل والمعدات المشاركة بكل الأحياء



تجهيز 52 صهريجا لشفط مياه السيول بسعة 194 ألف جالون



146 غرافا و89 شاحنة للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة



إزالة تجمعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة



تزويد الفرق بعدد كبير من المعدات المختلفة في الأحجام



العمل يتم على مدار الساعة خلال هذه الفترة تحسبا لهطول الأمطار



تلافي أكبر قدر من الأضرار حفاظا على الأرواح والممتلكات



شبكات تصريف مياه الأمطار





يبلغ طول عناصرها نحو 540 كلم



تغطي كل أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة



قنوات صندوقية مغلقة وقنوات أنبوبية



قنوات نفقية عميقة وقنوات التصريف السطحية والمفتوحة



نفذت جميعها وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية



إجراء أعمال الصيانة والنظافة على مدار العام



تعليمات للحفاظ على الأرواح