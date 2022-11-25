شكرا لقرائتكم خبر مركز الأزمات يحذر من 4 أنفاق بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، أمس، إلى تجنب 4 أنفاق بمحافظة جدة، تزامنا مع الحالة الماطرة التي تشهدها المحافظة حاليا.

وأهاب المركز في تغريدة له على تويتر بتجنب الأنفاق التالية: الأمير ماجد مع فلسطين كامل، والملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال، والجامعة في اتجاه الشمال، والملك عبدالله مع طريق المدينة باتجاه الغرب.

وكانت الحالة الماطرة التي تشهدها جدة حاليا، قد تسببت في إغلاق عدة طرق منها طريق الحرمين، وكذلك بعض الأنفاق بالمحافظة.

من جانبه، أكد المركز الوطني للأرصاد استمرارية الأمطار، ومتابعته للتطورات مع الجهات ذات العلاقة.