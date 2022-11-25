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مركز الأزمات يحذر من 4 أنفاق بجدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة المكرمة، أمس، إلى تجنب 4 أنفاق بمحافظة جدة، تزامنا مع الحالة الماطرة التي تشهدها المحافظة حاليا.

وأهاب المركز في تغريدة له على تويتر بتجنب الأنفاق التالية: الأمير ماجد مع فلسطين كامل، والملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال، والجامعة في اتجاه الشمال، والملك عبدالله مع طريق المدينة باتجاه الغرب.

وكانت الحالة الماطرة التي تشهدها جدة حاليا، قد تسببت في إغلاق عدة طرق منها طريق الحرمين، وكذلك بعض الأنفاق بالمحافظة.

من جانبه، أكد المركز الوطني للأرصاد استمرارية الأمطار، ومتابعته للتطورات مع الجهات ذات العلاقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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