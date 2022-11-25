مركز الأزمات يحذر من 4 أنفاق بجدة

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وأهاب المركز في تغريدة له على تويتر بتجنب الأنفاق التالية: الأمير ماجد مع فلسطين كامل، والملك عبدالله مع الملك فهد باتجاه الشمال، والجامعة في اتجاه الشمال، والملك عبدالله مع طريق المدينة باتجاه الغرب.وكانت الحالة الماطرة التي تشهدها جدة حاليا، قد تسببت في إغلاق عدة طرق منها طريق الحرمين، وكذلك بعض الأنفاق بالمحافظة.
من جانبه، أكد المركز الوطني للأرصاد استمرارية الأمطار، ومتابعته للتطورات مع الجهات ذات العلاقة.
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