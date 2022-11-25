استمرار الأمطار على المدينة المنورة ومحافظاتها

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وبين المركز أن الحالة شملت المدينة المنورة، ومحافظات ينبع، والمهد، ووادي الفرع، والعلا، وخيبر، وبدر، والحناكية، والعيص، ومراكز الرايس، والصويدرة، والفريش، واليتمة، والمندسة، والأكحل، والهندية، والفقرة، والمسيجيد، وطاشا.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها والتي شملت تأثيراتها نشاطا في الرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، والسيول.وبين المركز أن الحالة شملت المدينة المنورة، ومحافظات ينبع، والمهد، ووادي الفرع، والعلا، وخيبر، وبدر، والحناكية، والعيص، ومراكز الرايس، والصويدرة، والفريش، واليتمة، والمندسة، والأكحل، والهندية، والفقرة، والمسيجيد، وطاشا.

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