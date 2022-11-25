مهارات عسكرية في «تأهيلية السجون»

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وتضمن الحفل عرضا عسكريا للخريجين، وتنفيذ عدد من الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب، وتكريم المميزين من الطلاب.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد المدير العام للسجون اللواء ماجد الدويش، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ40، للمديرية العامة للسجون، المنعقدة في معهد حرس الحدود بالرياض.وتضمن الحفل عرضا عسكريا للخريجين، وتنفيذ عدد من الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب، وتكريم المميزين من الطلاب.

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