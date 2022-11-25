ملتقى عن دور القضاء في تعزيز الأمن الفكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم ديوان المظالم أمس ملتقى بعنوان «دور القضاء في تعزيز الأمن الفكري وحماية الصالح العام» ضمن سلسلة برامج لجنة تعزيز ودعم الوعي الفكري والعلمي بديوان المظالم، باستضافة عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الدكتور عبدالسلام السليمان، وبحضور عدد من قضاة ومنسوبي ديوان المظالم. ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة من الملتقيات التي نظمها ديوان المظالم والتي تعنى بالأمن الفكري، وذلك تحقيقا لما يسعى إليه الديوان من تعزيز لمفهوم الأمن الفكري لقضاته ومنسوبيه؛ لأهمية دورهم في مواجهة ما يطرأ من مستجدات فكرية، والتعاطي معها وفق المقتضيات الصحيحة وبما تتطلبه المصلحة العامة من المحافظة على أمن الوطن وأمانه. المحاكم الإدارية في أسبوع:





1120 جلسة قضائية رقمية.



350 عدد الدعاوى المقيدة.



527 عدد الدعاوى المنجزة.



38 % نسبة الإنجاز من حجم العمل.



محاكم الاستئناف في أسبوع:



311 جلسة قضائية رقمية.



271 عدد الطلبات المقيدة.



329 عدد الطلبات المنجزة.



17 % نسبة الإنجاز من حجم العمل.



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