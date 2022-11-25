بدء القبول على رتبة جندي بالأفواج الأمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتحَ باب القبول والتسجيل لوكالة الوزارة لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي) للرجال، خلال الفترة من السبت الموافق 2/ 5/ 1444هـ، وحتى الخميس الموافق 7/ 5/ 1444هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa.

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