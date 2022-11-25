شكرا لقرائتكم خبر تدشين مجسم جريندايزر الأضخم عالميا في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان التدشين أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها بين شركتي مانجا للإنتاج وصلة الرائدة في قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة والسياحة.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أن الرسوم المتحركة تلعب دورا أساسيا في صناعة الفعاليات وتفعيل المدن الترفيهية والمناطق السياحية التي تستهدف الجماهير المحلية والخارجية، وأن الشراكة الاستراتيجية مع شركة صلة وثقت رؤيتنا في مانجا للإنتاج بتدشين مجسم شخصية «جريندايزر»، كما فتحت أبواب فرص فريدة عالميا ومحليا للاستفادة من أفضل الشراكات والخبرات، عادا مشروع «جريندايزر» نقلة نوعية في مجال الأعمال لشركة مانجا للإنتاج.
وأكد مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا، المهندس عبدالعزيز النغموش، أن تدشين مجسم «جريندايزر» في قلب الرياض سيسهم في رفع قطاع الترخيص والتوزيع والتسويق إلى أعلى مستوياته وخلق فرص مميزة في مجال تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية.
بوليفارد وورلد
- منطقة جديدة في «موسم الرياض 2022».
- تضم تجارب متنوعة من 9 دول مختلفة.
- تضم «مدينة الأنمي» التي يتوسطها مجسم «جريندايزر».
- تحوي المدينة 11 معرضا للأنمي، 350 عرضا ترفيهيا.
- تتوزع في ثلاثة مسارح منتشرة في أنحاء المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مجسم جريندايزر الأضخم عالميا في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.