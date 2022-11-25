شكرا لقرائتكم خبر تدشين مجسم جريندايزر الأضخم عالميا في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان «مسك» وصلة أمس، مجسم شخصية «جريندايزر» الأضخم على مستوى العالم، خلال الحفل الافتتاحي لمدينة الأنمي ضمن فعاليات «موسم الرياض 2022»، بطول عشرين مترا متوسطا مناطق «بوليفارد وورلد»، بحضور رواد من عالم الأنيميشن والمانجا، ونخبة من الإعلاميين على المستويين المحلي والعالمي.

وكان التدشين أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي أعلن عنها بين شركتي مانجا للإنتاج وصلة الرائدة في قطاعات الترفيه والرياضة والثقافة والسياحة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، أن الرسوم المتحركة تلعب دورا أساسيا في صناعة الفعاليات وتفعيل المدن الترفيهية والمناطق السياحية التي تستهدف الجماهير المحلية والخارجية، وأن الشراكة الاستراتيجية مع شركة صلة وثقت رؤيتنا في مانجا للإنتاج بتدشين مجسم شخصية «جريندايزر»، كما فتحت أبواب فرص فريدة عالميا ومحليا للاستفادة من أفضل الشراكات والخبرات، عادا مشروع «جريندايزر» نقلة نوعية في مجال الأعمال لشركة مانجا للإنتاج.

وأكد مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في شركة مانجا، المهندس عبدالعزيز النغموش، أن تدشين مجسم «جريندايزر» في قلب الرياض سيسهم في رفع قطاع الترخيص والتوزيع والتسويق إلى أعلى مستوياته وخلق فرص مميزة في مجال تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية.

بوليفارد وورلد

