جامعة أم القرى تنضم لشبكة دعم الملكية الفكرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انضمت جامعة أم القرى للشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية، التي تهدف إلى بناء القدرات وتمكين المستفيدين في الجهات الشريكة على القيام بتسهيل وصول المبتكرين والمخترعين إلى المعلومات التقنية المحلية والخدمات ذات الصلة. كما تهدف الشبكة إلى المشاركة في أنشطة رفع الوعي بشأن حقوق الملكية الفكرية، وبناء القدرات المتخصصة في المجال نفسه. وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أعلنت ـ بالشراكة مع وزارة التعليم ـ عن البدء في تنفيذ مشروع إدراج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية؛ لتطوير المعارف والقيم والمهارات اللازمة لتمكين الطلاب والطالبات من مهارات التفكير الإبداعي والابتكار، وتوظيفها في الحياة اليومية، وتنمية السلوكيات في الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، وكذلك تعزيز الوعي بقواعد الملكية الفكرية وضوابطها وقوانينها، وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية أعلنت ـ بالشراكة مع وزارة التعليم ـ عن البدء في تنفيذ مشروع إدراج موضوعات الملكية الفكرية في المناهج والمقررات الدراسية؛ لتطوير المعارف والقيم والمهارات اللازمة لتمكين الطلاب والطالبات من مهارات التفكير الإبداعي والابتكار، وتوظيفها في الحياة اليومية، وتنمية السلوكيات في الحفاظ على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، وكذلك تعزيز الوعي بقواعد الملكية الفكرية وضوابطها وقوانينها، وأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة 2030 عدد أعضاء الشبكة





25 القطاع الأكاديمي



9 قطاع الأعمال



7 القطاع الصحي



5 القطاع الحكومي



2 القطاع غير الربحي



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