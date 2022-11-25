تأهيل 31 ألف معلم وطالب في مجال الذكاء الاصطناعي

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ويهدف البرنامج إلى تأهيل 1800 معلم من معلمي الحاسب الآلي، وتدريب 30 ألف طالب من المرحلتين المتوسطة والثانوية، بالإضافة إلى بناء 5 معامل للذكاء الاصطناعي . وكانت «سدايا» شاركت أخيرا في الملتقى الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال من خلال جلسة بعنوان «التجارب والممارسات الوطنية في إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال».كما دعت الجهات وعموم الأفراد لإبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديل نظام حماية البيانات الشخصية عبر منصة (استطلاع)؛ سعيا منها لتحقيق أعلى درجات الشفافية ودعم وتطوير البيئة التنظيمية لقطاع البيانات في المملكة، ومثلت «سدايا « المملكة في فيينا خلال اجتماعاتها السنوية لمجلس شراكة التنمية الرقمية بالبنك الدولي؛ وذلك بحضور عدد من الدول والشركاء العالميين.
مجالات البرنامج
- مقدمة في الذكاء الاصطناعي
- برمجة السيارات الذكية
- تعلم الآلة
- الرؤية الحاسوبية
آلية التنفيذ
- تدريب عن بعد
- مدة التدريب أسبوعان
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