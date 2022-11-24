شكرا لقرائتكم الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توفي الإعلامي الرياضي مدني رحيمي، اليوم الخميس، إلى رحمة الله تعالى، عن عمر ناهز 76 عامًا.

قد يهمّك أيضاً

اللعب لـ الاتحاد

الإعلامي مدني فرج ناصر رحيمي من مواليد 1946م في محافظة ينبع، ولعب في نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الثمانينيات الهجرية، قبل أن يهجر كرة القدم لإكمال تعليمه وبعد حصوله على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي عاد ليعمل في بيته الاتحاد كإداري منذ عام 1403 وحتى عام 1414هـ.

الاعتزال

اعتزل بعد ذلك العمل الإداري وتوجه لمجال التحليل الفني عبر القنوات الرياضية، وبدأ في قناة راديو وتلفزيون العرب «إيه آر تي» وهو يعمل حتى عام 2013م كمحلل في القناة الرياضية السعودية وكذلك قناة الدوري والكأس القطرية.

وكان مدني رحيمي قد ساهم كلاعب في إحراز نادي الاتحاد لقبي كأس الملك وكأس ولي العهد عام 1383هـ، أما كإداري فقد حقق مع الاتحاد كأس الاتحاد 1406هـ وكأس الملك عام 1408هـ وكأس ولي العهد 1411هـ.

توجيه بالعلاج

وجه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، بعلاج الإعلامي الرياض مدني رحيمي، في أحد المستشفيات المتخصصة بمدينة جدة من الجلطة التي تعرض لها.

وكان رحيمي قد تعرض لجلطة دماغية، قبل أيام، استدعت نقله سريعًا لأحد المستشفيات قبل أن يأمر ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بنقله لأحد المستشفيات المتخصصة.

وتفاعلت الجماهير السعودية مع تكليف ولي العهد، وأشادت كثيرًا بموقفه مع محلل برنامج صدى الملاعب السابق.

خلق طيب