شكرا لقرائتكم انقطاع التيار عن قرابة 600 مشترك في بحرة والكهرباء: نعمل على إعادة الخدمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الخميس، أنها أعادت الخدمة الكهربائية لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع نتيجة الحالة المطرية في محافظتي الليث والجموم والأحياء المتأثرة بمكة المكرمة.

مساعي لفتح طرق بحرة

وأوضحت شركة الكهرباء، على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنها تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية على فتح الطرق المؤدية لمحافظة بحرة لإعادة الخدمة لما يقارب من 578 مشتركًا.

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صعوبات التنقل بجدة

كما تمكنت الكهرباء من إعادة الخدمة لمعظم المشتركين المتأثرين بالانقطاع في محافظة جدة، رغم صعوبات التنقل نتيجة الحالة المطرية، وتبقى ما يقارب من 3484 مشتركًا موزعة على النحو التالي: 1048 مشتركًا في شمال جدة، و1271 مشتركًا في جنوب جدة، 1110 مشتركين في وسط جدة.

وأوضحت الشركة أنها سوف تصدر تحديثًا دوريًّا بهذا الخصوص.