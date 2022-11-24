شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. نجم المنتخب السعودي يتحدي منافسيه فى عبور دور المجموعات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم السعودي سامي النجعي، لاعب منتخب السعودية، عن مباريات الأخضر السعودي فى كأس العالم بعد الفوز على الأرجنتين فى أحدي المفاجأت المدوية بالبطولة، حيث أكد أن جميع مباريات كأس العالم تتسم يالصعوبة، وأن جميع اللاعبين تعاهدوا على مواصلة النتائج الإيجابية فى مونديال قطر الحالي.

وأضاف النجعي أن لاعبي المنتخب السعودي لن يتخلوا عن الصعود إلى دور ال 16 بكأس العالم، خاصة بعد تحقيق الفوز على الأرجنتين أحد أقوي منتخبات المجموعة، مشيرًا إلى أن الطموح قد يتجدد فى دور ال 16،ولكن اللاعبين يركزون فى عبور دور المجموعات فى المقام الأول، ومن ثم التفكير فيما هو قادم.



الإصابات تضرب الأخضر السعودي

وعلى الرغم من الأداء المشرف للكرة العربية التى قدمتها السعودية أمام الأرجنتين، إلا أن الأخضر السعودي خرج ببعض الإصابات المؤثرة من المباراة، خاصة بعدما تأكد غياب سليمان الفرج وياسر الشهراني فيما تبقي من مباريات مونديال قطر الحالى، الأمر الذي سيمثل أزمة حقيقة للمنتخب السعودي فى المباريات القادمة.



موعد مباراة السعودية وبولندا القادمة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب السعودية نظيره المنتخب البولندي يوم السبت القادم، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لكأس العالم، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.