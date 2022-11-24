شكرا لقرائتكم أمطار بمكة المكرمة والباحة حتى الـ 11 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، تنبيهًا من المركز الوطني للأرصاد من احتمال سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة حتى الساعة 11 مساءً.

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تفاصيل الحالة

وذكر الدفاع المدني، عبر حسابه بموقع “تويتر”، توقعات المرصد الوطني بسقوط الأمطار في (الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن)، لتستمر من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة مساءً.

كما نبه المركز الوطني من سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، حيث يتوقع سقوطها في (أضم، العرضيات، بني يزيد، قنا، ميسان).

تحذير جوي

كان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من التقلبات الجوية التي تشهدها مكة المكرمة وبعض مناطق المملكة، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم، واتباع تعليمات الدفاع المدني.