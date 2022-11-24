اخبار السعوديه

4 خطوات لمشاركة بطاقة العمل عبر تجويد

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شكرا لقرائتكم 4 خطوات لمشاركة بطاقة العمل عبر تجويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم خدمة تجويد البيانات إلى المستخدم بطاقة عمل يظهر فيها اسم جهة العمل والمسمى الوظيفي ورقم الجوال مع إمكانية مشاركتها من خلال المشاركة أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع.

4 خطوات

جاءت خطوات استعراض ومشاركة بطاقة العمل:

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  • الدخول إلى تجويد البيانات من صفحة الخدمات العامة.
  • اختيار المؤسسة العامة للتأمينات من قائمة الجهات المشاركة.
  • سيتم عرض بطاقة العمل مع إمكانية مشاركتها من خلال مسح رمز الاستجابة السريع.
  • يمكن مشاركة البطاقة من خلال أحد خيارات المشاركة المتاحة.

 

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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