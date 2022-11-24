شكرا لقرائتكم 4 خطوات لمشاركة بطاقة العمل عبر تجويد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم خدمة تجويد البيانات إلى المستخدم بطاقة عمل يظهر فيها اسم جهة العمل والمسمى الوظيفي ورقم الجوال مع إمكانية مشاركتها من خلال المشاركة أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع.

جاءت خطوات استعراض ومشاركة بطاقة العمل:

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