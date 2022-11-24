شكرا لقرائتكم صحة جدة تنفي غرق بعض المستشفيات التابعة لها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت صحة جدة، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن غرق بعض المستشفيات التابعة لها، وذلك في ظل الحالة المطيرة التي تشهدها جدة اليوم.

وقالت صحة جدة في بيان على موقع تويتر، اليوم الخميس: إشارة إلى المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود غرق في بعض المستشفيات التابعه لها، تؤكد صحة جدة بأنها لا تتبع لها وسوف يتم اتخاذ الإجراءات النطامية في مثل هذه الحالات.

قد يهمّك أيضاً

استمرار الحالة المطيرة للغد

من جانب آخر، توقع مدير إدارة التوقعات في المركز الوطني للأرصاد حمزة كومي، استمرار الأمطار على جدة ما بين خفيفة إلى متوسطة حتى صباح الغد.

وأوضح في تصريحات لقناة الإخبارية، أن الأمطار على جدة ستكون بتفاوت وكميات أقل عن اليوم، مشيرًا إلى وجود تحسن تدريجي.

وأشار إلى أن كميات الأمطار أقل على العاصمة المقدسة والطائف ؛ ولكنها تكون أكثر شدة على جنوب جدة، والأجزاء الشرقية منها.

الحالة الجوية مستمرة

كان مركز الأرصاد ذكر اليوم، أن الحالة الجوية على جدة مستمرة وأنه يعمل على التنسيق المستمر مع كافة الجهات العاملة ميدانيًا وفق الآلية المعتمدة للتعامل مع الظواهر الجوية.