شكرا لقرائتكم الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال مدير إدارة التوقعات في المركز الوطني للأرصاد حمزة كومي، إن الأمطار مستمرة على جدة ما بين خفيفة إلى متوسطة حتى صباح الغد.

وأوضح في تصريحات لقناة الإخبارية، اليوم الخميس، أن الأمطار على جدة ستكون بتفاوت وكميات أقل عن اليوم، مشيرًا إلى وجود تحسن تدريجي.

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وأشار إلى أن كميات الأمطار أقل على العاصمة المقدسة والطائف ؛ ولكنها تكون أكثر شدة على جنوب جدة، والأجزاء الشرقية منها.

الحالة الجوية مستمرة

كان مركز الأرصاد ذكر اليوم، أن الحالة الجوية على جدة مستمرة وأنه يعمل على التنسيق المستمر مع كافة الجهات العاملة ميدانيًا وفق الآلية المعتمدة للتعامل مع الظواهر الجوية.

توخي الحذر

ونصح المختص بمركز الأرصاد، عقيل العقيل، أهالي شرق محافظة جدة الابتعاد عن الأودية وتجمعات المياه، واتباع تعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، وكذلك الابتعاد عن أعمدة الإنارة.