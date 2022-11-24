شكرا لقرائتكم ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طمأن لاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني، الجماهير، اليوم الخميس، بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها، موجهًا شكره للقيادة السعودية على حسن الرعاية والاهتمام.

وقال الشهراني في مقطع فيديو عبر سناب وزارة الحرس الوطني من داخل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية: أحب أطمئنكم أنا بخير وصحة وعافية.

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ووجه الشهراني شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اهتمامهم وحرصهم على سلامته، كما وجه شكره لسمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.

وختم الشهراني حديثه بالشكر إلى الكادر الطبي والشعب السعودي، على وقفتهم معه ودعمهم، متمنيًا تحقيق مزيد من الإنجازات للمملكة قيادة وشعبًا.

وكان الشهراني قد تعرض لإصابة إثر صدام عنيف في الساعات الأخيرة من مباراة لقاء السعودية والأرجنتين الثلاثاء الماضي التي تكللت بالفوز 2/1 للمنتخب السعودي.